Фруктовая муха пыталась проникнуть в Петербург в китайских помело

Жизнеспособные личинки нашли в цитрусовых впервые.

В петербургском порту задержали 116 тонн помело из Китая. В цитрусовых нашли жизнеспособных фруктовых мух. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Наличие карантинного вредителя в продукции подтвердили специалисты. Они отметили, что ранее они никогда не находили в помело этот карантинный объект, да еще и живой. Зараженный груз с живыми личинками был запрещен к ввозу в Петербург.

Ранее мы писали, что около 12 тонн марокканских томатов не прошли фитосанитарный контроль в Петербурге.

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