Около 12 тонн марокканских томатов не прошли фитосанитарный контроль в Петербурге

Груз направлен в карантин.

Петербургские представители Россельхознадзора не пустили в Петербург партию марокканских томатов. В продуктах обнаружили личинки южноамериканской моли. В результате более 12 тонн груза временно оказалась недоступна для потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Как отмечают специалисты, теперь томаты направлены на фитосанитарное обеззараживание. Эксперты рассказывают, что вредитель, выявленный в томатах, уничтожает за раз от 30 процентов груза.

Отметим, что экспертизу на опасных вредителей проводила "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория".

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