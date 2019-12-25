На встречи жителей по реновации приходят неизвестные в масках

Накануне молодые люди отказались раскрыть свои личности.

Депутат Борис Вишневский сообщил о том, что уже не в первый раз на встречу жителей по вопросам реновации приходят молодые люди в масках, которые снимают происходящее. Парламентарий полагает, что это могут быть провокаторы.

В четверг, 11 августа, встреча прошла в парке Победы в Московском районе. По словам Вишневского, было около 100 человек. Внимание привлекли молодые люди в масках.

Когда мы закончили, я потребовал одного из них снять маску и представиться - кто он такой? Тот отказался это сделать. Я назвал его трусом - он стал отходить в сторону. Потом кто-то из участников встречи попытался сорвать с него маску - он ответил газом из баллончика.

В итоге полиция не догнала неизвестных.

Ранее вице-губернатор Николай Линченко объяснил, как будет осуществляться расселение граждан, если их дом попадет в программу комплексного развития территории.

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Фото: Telegram / Борис Вишневский