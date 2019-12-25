  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На время Евро-2020 в Петербурге запретили полеты дронов
Сегодня, 17:27
106
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На время Евро-2020 в Петербурге запретили полеты дронов

0 0

Запрет действует с 11 июня по 13 июля этого года.

Владельцам дронов в Петербурге сообщили неприятную новость: на время проведения чемпионата Европы по футболу полеты беспилотников запрещены. Запретные зоны и зоны ограничения будут действовать с 11 июня по 13 июля.

Однако в межведомственном оперативном штабе по обеспечению безопасности на чемпионате Европы можно получить специальное разрешение на использование воздушного пространства. Ознакомиться с порядком выдачи можно на сайте регионального центра обслуживания воздушного движения.  

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах мира. Финал пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее мы писали, что Роналду на пресс-конференции отодвинул от себя спонсорскую "Кока-колу".

Фото: Pixabay

Теги: дроны, евро-2020
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии