На время Евро-2020 в Петербурге запретили полеты дронов

Запрет действует с 11 июня по 13 июля этого года.

Владельцам дронов в Петербурге сообщили неприятную новость: на время проведения чемпионата Европы по футболу полеты беспилотников запрещены. Запретные зоны и зоны ограничения будут действовать с 11 июня по 13 июля.

Однако в межведомственном оперативном штабе по обеспечению безопасности на чемпионате Европы можно получить специальное разрешение на использование воздушного пространства. Ознакомиться с порядком выдачи можно на сайте регионального центра обслуживания воздушного движения.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах мира. Финал пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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