На востоке Индии "по ошибке" расстреляли 14 человек

Их приняли за повстанцев.

В штате Нагаленд на востоке Индии убили 13 жителей деревни и одного представителя сил безопасности. Военные перепутали их с повстанцами. Об этом сообщили на портале ТАСС в воскресенье, 5 декабря.

Известно, что на данной территории вооруженные силы проводили спецоперацию. Они приняли жителей близлежащего села за мятежников и открыли огонь. Родные и близкие пострадавших бросились на помощь им, но тоже попали под пули. Кроме того, погиб один военный.

Глава МВД Индии Амит Шах выразил соболезнования родственникам убитых. Он пообещал провести расследование.

Ранее на Piter.tv сообщил, что Россия начала поставки ЗРК С-400 в Индию.

Видео: Twitter/KumarDheerenda