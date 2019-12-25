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На волонтеров "Красного Креста" напали в Колпино
Сегодня, 14:57
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fvbykov

На волонтеров "Красного Креста" напали в Колпино

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Волонтеры смогли заблокировать двери автомобиля изнутри.

Как сообщило АН "Оперативное прикрытие" 20 июня, накануне вечером на волонтеров "Красного Креста" напали при доставке продуктов и лекарств в Колпино для зараженного коронавирусом. Это произошло на улице Веры Слуцкой.

Пострадавшие сообщили изданию, что компания из трех подвыпивших мужчин, находившихся на детской площадке во дворе дома, выкрикивала угрозы. После этого один из мужчин погнался за волонтеркой. Им удалось убежать к автомобилю и закрыться изнутри. Основной удар пришелся в лобовое стекло машины. 

По факту происшествия с группой волонтеров подано заявление в 55-й отдел полиции с просьбой привлечь нападавшего к ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что за предыдущие сутки у водоемов Ленобласти заметили сразу несколько групп водолазов, которые искали тела утонувших.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, красный крест
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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