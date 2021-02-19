На военных полигонах в Ленобласти развернули более 30 пунктов обогрева

Там же можно выпить горячий чай и перекусить.

Из-за аномального понижения температуры воздуха на военных полигонах Ленобласти развернуто более 30 специальных пунктов обогрева. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В некоторых районах 47 региона ночью температура опускалась до -32 градусов. Командование воинских частей и соединений приняло меры для сохранения здоровья военнослужащих.

На полигонах теперь оборудованы металлические модули с отопителями. Там же можно выпить горячий чай и перекусить.

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Видео: ЗВО