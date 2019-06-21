Жесткая авария на КАД спровоцировала серьезную пробку

Проезжая часть оказалась полностью заблокирована из-за вертолета.

Днем 21 июня на внешнем кольце КАД, возле Шафировского проспекта, произошла жесткая авария. По словам очевидцев, здесь столкнулись две иномарки. В сети появились фотографии и видео с места происшествия.

На место ЧП прилетел вертолет экстренных служб, а также приехали сотрудники скорой помощи и пожарные. Движение на участке ДТП оказалось полностью заблокированным. Как пишут очевидцы в социальных сетях, сейчас для проезда автомобилистов доступно 0 полос. На снимках видно, что столкнувшиеся автомобили разбились чуть ли не вдребезги. Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что на Киевском шоссе водитель "Лифана" уснул за рулем и врезался в "КамАЗ".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб