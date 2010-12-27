На выходных изменится маршрут музейного ретротрамвая

Это связано с ремонтными работами на Садовой улице.

В связи с производством дорожных работ на Садовой улице на выходных (1-2 сентября) изменится музейный маршрут петербургского ретротрамвая. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

От музея ГЭТ трамвай будет отправляться в прежнее время: в 11:00 и в 14:00.

В субботу и воскресенье ретротрамвай проследует по трассе: Музей городского электрического транспорта, Средний пр. В.О., 77 – Тучков мост – пр. Добролюбова – Кронверкский пр. – ул. Куйбышева – ул. Чапаева – ул. Котовского – Большая Монетная ул. – ул. Чапаева – Гренадерский мост – Гренадерская ул. – Лесной пр. – ул. Академика Лебедева – Боткинская ул. – Литейный мост – Литейный пр. – Владимирский пр. – Колокольная ул. – ул. Марата – Свечной пер. – Лиговский пр. – Кузнечный пер. (и обратно).

Также на Авиаконструкторов продлили ремонт: трамваи изменят движение.

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