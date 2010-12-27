На выходных в Сосновом Бору выступит Елена Ваенга

Сосновый Бор празднует свое 45-летие и День строителя.

На праздничные мероприятия в субботу, 11 августа, приедет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Ленобласти.

Глава региона посетит и Ленинградскую АЭС, где ему представят новый энергоблок ВВЭР-1200. Сейчас на нем начался финальный этап тестирования на полной мощности. После этого его сдадут в промышленную эксплуатацию.

После этого, в 12:00 на площади Победы в Сосновом Бору дадут начало празднику в честь 45-летия Соснового Бора и Дня строителя. Тут будут работать торговые ряды, аттракционы, батуты, интерактивные площадки и выставка современной строительной техники, которую используют на строительстве замещающих мощностей Ленинградской АЭС. В 14:00 перед жителями и гостями Соснового Бора выступят городские творческие коллективы, а вечером концерт дадут Елена Ваенга и другие артисты российской эстрады. Праздник завершится фейрверком.

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Фото: пресс-служба ЛАЭС; Елена Ваенга/ ВК