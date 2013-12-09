Пару, напавшую на Ваенгу в самолете, привлекут к ответственности

Самолет летел из Ларнаки.

В ночь на среду, 7 июля, популярная исполнительница песен в стиле шансон Елена Ваенга рассказала на своей личной странице в соцсети о неприятном происшествии, произошедшем на борту самолета из Ларнаки в Петербурге. Двое нетрезвых пассажиров грубо высказывались в адрес певицы и не реагировали на замечания.

Смысла её (пассажирки, – прим. ред.) спича так и не поняла. Потом она начала уже кидаться на меня, плакал мой ребенок и спрашивал: "Мама, что ты ей сделала?" Но я приняла самое правильное в этой ситуации решение — я молчала. Он (муж пассажирки, – прим. ред.) ругался с пассажирами бизнес-класса, почему-то считая их моими охранниками. Капитан судна принял решение вызвать милицию рассказала Ваенга в Instagram

Сотрудники транспортной полиции доставили в отдел 63-летнего мужчину и 49-летную женщину, в отношении которых составлен протокол об административном хулиганстве по статье о мелком хулиганстве и наложен штраф.

Ранее мы писали, что на фасаде здания Гостиного Двора петербуржцы заметили голову Эйнштейна.

Фото: Елена Ваенга / Вконтакте