Губернатор Ленобласти осмотрел гатчинский перинатальный центр

Строители завершают монтажные работы, благоустройство территории, наладку оборудования.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил как готовятся к открытию в гатчинском перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В центр поступило более 2000 единиц техники, свыше 5000 единиц мебели и 4 тысячи технологического и бытового оборудования. Врачи, акушеры и медсестры уже приступают к своей непосредственной работе. Медицинский персонал набрали и все готовы приступить к работе. Также здесь также будет работать консультативно-диагностическое отделение на 300 посещений в день и отделение дневного стационара для беременных.

Строители завершают монтажные работы, благоустройство территории, наладку оборудования. Подрядная организация еще должна предоставить лабораторные исследования воздуха для нормального функционирования учреждения.

Стоимость строительства объекта составила 2,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, чем оснастили новый перинатальный центр в Гатчине.

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