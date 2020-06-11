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На видео попала странная тенденция: петербуржцы взяли в руки топоры и ножи

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Одному из петербуржцев удалось напасть на дворника и нанести удары топором по голове.

Вечером в четверг, 11 июня, редакция Piter.TV получила видеозаписи "обострения" петербуржцев. Один мужчина кидался на проезжающие машины с ножом, а другой смог нанести удары топором. 

Так, на Ленинском проспекте у дома №95к1 был замечен мужчина в одних трусах. Очевидец смог заснять, как петербуржец бросается с ножом на проезжающие мимо автомобили. По информации свидетеля, нарушителя спокойствия забрали сотрудники полиции. 

Второй инцидент произошел в доме №1к1 на Петергофском шоссе. По информации очевидца, 28-летний парень употреблял алкогольные напитки у себя дома, как вдруг к нему заявился дворник (по какой причине – неясно). Петербуржец схватил топорик для разделки мяса и нанес три удара по голове дворнику. На кадрах видно, как врачи оказывают помощь мужчине. Нападавшего также увезли в отделение полиции. Врачи скорой помощи отметили, что раны очень глубокие. 

Ранее мы писали, что полиция поймала мужчин, которые железной дубинкой избили петербуржца.

Видео: Piter.TV

Теги: нападение, нападение с ножом, нападение с топором
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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