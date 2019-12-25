Полиция поймала мужчин, которые железной дубинкой избили петербуржца

Нападение произошло на Московском проспекте 25 мая.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Петербурге задержали мужчин, которые железной дубинкой избили прохожего. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 25 мая на Московском проспекте. Трое мужчин вооружившись дубинками избили прохожего и забрали у него 83 тысячи рублей и водительское удостоверение. После нападавшие скрылись с места преступления.

Пострадавший был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

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Фото:пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области