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На видео показали новый бронированный пикап "ВПК-Урал"

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Бронированный пикап имеет дизельный двигатель ЯМЗ-536 мощностью в 360 лошадиных сил и автоматическую коробку передач.

"Военно-промышленная компания" показала особенности бронированного пикапа "ВПК-Урал" на видео. Ролик опубликовали на странице компании в Facebook.

В описании отмечено, что "ВПК-Урал" может стать платформой для машин различного назначения. Пикап может нести комплекс радиоэлектронной борьбы и оборудование связи. Также он может быть использован в качестве медицинского транспорта или командно-штабной машины.

Бронированный пикап имеет дизельный двигатель ЯМЗ-536 мощностью в 360 лошадиных сил и автоматическую коробку передач.

Ранее модернизированный танк Т-64БМ2 показали на видео.

Теги: пикап, урал
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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