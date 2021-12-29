На въезде в Екатеринбург произошло массовое ДТП с участием 20 автомобилей

Причиной аварии очевидцы называют снегопад, из-за чего ухудшилась видимость на дороге.

На въезде в Екатеринбург в массовом ДТП столкнулись два десятка машин. Об этом пишет сетевое издание "Е1.ru", ссылаясь на сообщения очевидцев.

Дорожная авария произошла на Серовском тракте после Екатеринбургской кольцевой автодороги. Один из участников ДТП заявил в беседе с журналистами, что причиной массового столкновения машин мог стать снегопад, вследствие которого ухудшилась видимость.

Информации о пострадавших нет. Официального комментария от ГИБДД по данной аварии пока не поступало.

Ранее в Приморском районе Петербурга полицейские организовали погоню за пьяным водителем.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга