На вантовом мосту водитель грузовика снёс легковушку

В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Вечером 11 июня в Петербурге на вантовом мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Видеорегистратор одного из очевидцев запечатлел момент аварии. На кадрах можно увидеть, как водитель грузового автомобиля перестраивался в правый ряд и в этот момент снес легковушку. В результате столкновения иномарка перевернулась. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее на видео попало ДТП с "перевертышем" в Петродворцовом районе.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб