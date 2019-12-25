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На Вантовом мосту перекроют две полосы движения
Сегодня, 10:29
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На Вантовом мосту перекроют две полосы движения

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Дорожные работы продлятся 11 дней, сроки могут быть скорректированы.

На Вантовом мосту перекроют две полосы для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке между развязками с Октябрьской набережной и проспектом Обуховской Обороны будут ликвидировать колейность. Работы будут проходить с 31 августа по 10 сентября. Закрыты будут первая, вторая полоса и полоса безопасности. На остальных скорость движения ограничат до 50 км/час. Сроки окончания могут быть скорректированы с учетом погодных условий. 

Работы будут проводиться в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения. 

Ранее стало известно, когда перекроют две полосы движения между Колтушским шоссе и трассой Петербург-Матокса. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: вантовый мост, дорожные работы, колейность
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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