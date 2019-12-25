Стало известно, когда перекроют две полосы движения между Колтушским шоссе и трассой Петербург-Матокса

На территории будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия дороги.

На внутреннем кольце КАД с 29 августа по 5 сентября перекроют две полосы движения между Колтушским шоссе и трассой Петербург-Матокса. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Организация просит прощения у водителей за неудобства и объясняет, что данная мера необходима для проведения ремонта дорог. Отмечается, что будут перекрыты первая и вторая полосы движения, а на двух соседних введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Специалисты будут работать в две смены. Но сроки сдачи могут продлить в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее на Piter.tv сообщили, что до 27 августа в тоннеле дамбы ограничат движение.

Фото: Piter.tv