На улице Зины Портновой отремонтировали дорогу

Специалисты уложили выравнивающий и верхний слои асфальта, нанесли дорожную разметку.

В Кировском районе отремонтировали дорогу. Речь идет о покрытии на улице Зины Портновой. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Специалисты выполнили фрезерование старого дорожного покрытия, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта, нанесли дорожную разметку.

Там были комплексно отремонтированы тротуары, а для маломобильных людей на пешеходных переходах занизили бордюрные камни и оборудовали пологие съезды. Также специалисты на объекте привели в порядок заездные карманы для общественного транспорта.

Ранее мы писали, что капитальный ремонт участка улицы Юты Бондаровской завершат к концу года.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга