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На улице Зины Портновой отремонтировали дорогу
Сегодня, 15:45
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На улице Зины Портновой отремонтировали дорогу

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Специалисты уложили выравнивающий и верхний слои асфальта, нанесли дорожную разметку. 

В Кировском районе отремонтировали дорогу. Речь идет о покрытии на улице Зины Портновой. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Специалисты выполнили фрезерование старого дорожного покрытия, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта, нанесли дорожную разметку. 

Там были комплексно отремонтированы тротуары, а для маломобильных людей на пешеходных переходах занизили бордюрные камни и оборудовали пологие съезды. Также специалисты на объекте привели в порядок заездные карманы для общественного транспорта.

Ранее мы писали, что капитальный ремонт участка улицы Юты Бондаровской завершат к концу года.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга

Теги: ремонт дороги, улица зины портновой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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