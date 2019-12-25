На улице Верности высадили четыре петровских дуба

Компания "Силовые машины" поддержала эколого-историческую программу Государственного Русского музея – "Всероссийская дубрава императора Петра Великого". Церемония посадки деревьев состоялась при участии администрации Калининского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Один из дубов в Летнем саду, который сохранился во времен Петра I, получил статус "Дерева – памятника живой природы". С тех пор желуди с этого дереве проращивают, а саженцы передают в разные города РФ

В этот раз эколого-историческая акция посадки четырех дубов состоялась на улице Верности. В посадке приняли участие сотрудники "Силовых машин", студенты Техникума энергомашиностроения и металлообработки, представители Молодежного совета Калининского района. Один саженец передан Ленинградскому Металлическому заводу для высадки на территории.

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