В Приморском районе Петербурга появится детская экотропа

Тропу оформят в стиле "Лукоморье".

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в Петербурге создадут детскую экотропу. Об этом сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".

Тропа появится в Приморском районе. Предполагается, что соответствующую тропу оформят в стиле "Лукоморье", а именно сказочными персонажами и и мифологическими темами.

Также малышам будут рассказывать о флоре и фауне заказника в игровом стиле. Главным героем прогулки станет дуб возрастом 420 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 20 сентября ожидается до +14 градусов тепла и солнце.

Фото:pixabay