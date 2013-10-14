Видео: на улице Турку неизвестные отобрали у петербуржца сумку с 500 тыс. долларов

Бандиты воспользовались перцовым баллончиком.

Сегодня, 4 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга четверо неизвестных напали на двух мужчин. По информации Piter.tv, злоумышленники украли у пострадавших чемодан с 500 тыс. долларов.

Инцидент произошел на улице Турку у дома № 13. Хулиганы накинулись со спины, брызнули неприятелям в лицо спрей из перцового баллончика, отняли сумку и бросились бежать.

Подробности случившегося уточняются. Устанавливается информация о состоянии здоровья пострадавших.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Левашово местный житель накинулся на петербуржца с железным разводным ключом

Видео: Piter.tv