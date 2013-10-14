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Видео: на улице Турку неизвестные отобрали у петербуржца сумку с 500 тыс. долларов

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Бандиты воспользовались перцовым баллончиком.

Сегодня, 4 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга четверо неизвестных напали на двух мужчин. По информации Piter.tv, злоумышленники украли у пострадавших чемодан с 500 тыс. долларов. 

Инцидент произошел на улице Турку у дома № 13. Хулиганы накинулись со спины, брызнули неприятелям в лицо спрей из перцового баллончика, отняли сумку и бросились бежать.

Подробности случившегося уточняются. Устанавливается информация о состоянии здоровья пострадавших.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Левашово местный житель накинулся на петербуржца с железным разводным ключом

Видео: Piter.tv

Теги: бандиты, кража 500 тыс долларов, купчино, нападение, улица турку
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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