В Левашово местный житель накинулся на петербуржца с железным разводным ключом

В четверг, 2 декабря, сотрудники скорой помощи уведомили полицейских о том, что в Левашово на жителя Петербурга напал неизвестный. По информации Piter.tv, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии.
Правоохранители начали разыскивать злоумышленника. По предварительным данным, им оказался 49-летний местный житель. Стражи порядка предполагают, что подозреваемый нанес несколько ударов ногами и разводным ключом по туловищу и голове неприятеля.
Пострадавший находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Кировском заводе рабочий проломил голову коллеге.
Фото: Piter.tv
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