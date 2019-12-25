В Левашово местный житель накинулся на петербуржца с железным разводным ключом

Злоумышленник нанес неприятелю несколько ударов по голове и телу.

В четверг, 2 декабря, сотрудники скорой помощи уведомили полицейских о том, что в Левашово на жителя Петербурга напал неизвестный. По информации Piter.tv, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители начали разыскивать злоумышленника. По предварительным данным, им оказался 49-летний местный житель. Стражи порядка предполагают, что подозреваемый нанес несколько ударов ногами и разводным ключом по туловищу и голове неприятеля.

Пострадавший находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Кировском заводе рабочий проломил голову коллеге.

Фото: Piter.tv