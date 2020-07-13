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На улице Седова затопило парадную в жилом доме

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Специалисты уже решают проблему. В квартирах частично отключили отопление.

В Невском районе затопило подъезд в жилом доме. Инцидент произошел на улице Седова, 88. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала жительница Петербурга Елена Кириллова. 

Кому звонить, у кого спрашивать, кто будет отвечать?

Елена Кириллова

Пресс-служба администрации Невского района прокомментировала ситуацию. Ответ опубликовали в "Невских Новостях". Управляющая компания уже приехала на место аварии. Выяснилось, что дефект появился на стояке центрального отопления на чердаке. Специалисты уже решают проблему. В квартирах частично отключили отопление.

Ранее на Piter.tv: сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый автомобиль с пьяными мигрантами.

Видео: ВКонтакте / Елена Кириллова

Теги: дождь, затопило подъезд, улица седова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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