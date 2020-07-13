На улице Седова затопило парадную в жилом доме

Специалисты уже решают проблему. В квартирах частично отключили отопление.

В Невском районе затопило подъезд в жилом доме. Инцидент произошел на улице Седова, 88. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала жительница Петербурга Елена Кириллова.

Кому звонить, у кого спрашивать, кто будет отвечать? Елена Кириллова

Пресс-служба администрации Невского района прокомментировала ситуацию. Ответ опубликовали в "Невских Новостях". Управляющая компания уже приехала на место аварии. Выяснилось, что дефект появился на стояке центрального отопления на чердаке. Специалисты уже решают проблему. В квартирах частично отключили отопление.

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Видео: ВКонтакте / Елена Кириллова