На улице Савушкина житель Кронштадта избил пассажира автобуса

По предварительным данным, 21 июня у задержанного произошел дорожный конфликт с водителем автобуса, за которого заступился пассажир.

Полицейские задержали подозреваемого в избиении пассажира автобуса. Об этом сообщили 23 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района 21 июня поступил звонок из городской больницы о том, что от дома 140 по улице Савушкина с различными телесными повреждениями к ним доставлен 40-летний житель Всеволожского района Ленобласти. По словам пострадавшего, его избил неизвестный. Согласно экспертизе, нанесенные телесные повреждения мужчине являются тяжким вредом здоровью. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

В Кронштадте у дома 21 по улице Карла Маркса 22 июня полицейские по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 31-летнего местного жителя. По предварительным данным, 21 июня у него произошел дорожный конфликт с водителем автобуса, за которого заступился пассажир. Последний в результате и был избит агрессором.

Ранее мы рассказывали о том, что за изнасилование петербурженки задержан гражданин Палестины.

Фото: Piter.TV