На улице Рубинштейна ЦПЭИГИ сносит веранду кафе Macaroni

В Петербурге началась весенняя борьба с незаконными постройками.

На Рубинштейна начался снос остекленной конструкции перед рестораном итальянской кухни Macaroni. Рабочие из Центра повышения эффективности использования государственного имущества приехали на место к часу дня и оперативно занялись разборкой. В настоящее время демонтаж продолжается. Об этом сообщает "Мойка78".

Сносом конструкции сотрудники организации открыли сезон борьбы с незаконными террасами. В этот раз "не повезло" заведению у дома 23А. По данным представителей ведомства, уличная пристройка не имеет под собой правовых оснований - договор с Правительством истек в 2017 году. Ее площадь достигает 58 квадратных метров. По указанным телефонам руководство ресторана не отвечало, поэтому было принято решение о сносе.

Сведения о том, грозит ли административный штраф владельцу Macaroni, в настоящий момент уточняются.

Напомним, что в Мурино сотрудники магазина сотовых телефонов избили клиента и его девушку.

Фото: Фонтанка.ру