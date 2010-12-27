В Мурино сотрудники магазина сотовых телефонов избили клиента и его девушку

На бульваре Менделеева скупщики сотовых телефонов избили клиента.

Житель Всеволожского района рассказал о собственном избиении в магазине сотовой связи Yes Mobile. Мужчина зашел в заведение, чтобы наклеить на мобильное устройство защитное стекло, а вместо этого вышел побитым и без апгрейда устройства. Об этом сообщил пострадавший в социальной группе Вконтакте "Девяткино Online".

Инцидент произошел около 22 часов вечера еще 17 апреля. Местный житель вместе с возлюбленной посетили офис по бульвару Менделеева, 1. Там они попросили сотрудников снять защитное стекло с телефона и наклеить новое. Работники, оказавшиеся мигрантами из Средней Азии, трижды попытались выполнить услугу. Однако, каждая попытка не увенчалась успехом: на экране постоянно появлялись "пузыри", которые не устроили заказчика. После очередной неудачи клиент решил обратиться к другим людям.

В тот же момент иностранцы вспылили: они потратили около 500 рублей на три стекла и не собирались отпускать мужчину без оплаты. Не дав клиенту уйти, трое сотрудников набросились с кулаками на мужчину. Его попыталась защитить девушка, которая также получила по голове.

На место происшествия были вызваны правоохранительные органы и медики скорой помощи. Однако, избивавших так и не задержали, по сообщению пострадавшего.

Фото: Вконтакте/Девяткино Online

