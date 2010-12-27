Полиция наказала 12 нелегальных мигрантов, трудоустроенных в пансионате в Репино

В Курортном районе правоохранительные органы провели рейд по пансионату в Репино. Оперативники обнаружили мигрантов, незаконно пересекших границу с РФ.

В Курортном районе Санкт-Петербурга полиция обнаружила двенадцать нелегальных мигрантов, проживающих на территории пансионата по Луговой улице в поселке Репино. О злоумышленниках стало известно в ходе профилактических оперативных мероприятий по выявлению иностранцев, незаконно проживающих на территории города на Неве. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону.

В ходе проверки сотрудники полиции по миграционному контролю изучили документы у более чем 200 человек. Среди них только у 12 оказались проблемы с регистрацией. Все они оказались выходцами из Средней Азии. Они привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России. Протокол составлен в отношении владельца пансионата. Ему грозит штраф до одного миллиона рублей за каждого нелегала, так как все они неофициально трудоустроены в его заведении.

Фото: официальный сайт ГУ МВД РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

