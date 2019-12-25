На улице Подвойского рухнула часть балкона: пострадала женщина

К счастью, пострадавшая получила легкие травмы.

На аварийном балконе травму получила жительница Петербурга. Как стало известно Piter.tv от источника в экстренных службах, вечером 26 сентября в доме №50 корпус 1 по улице Подвойского провалилась часть балкона.

В этот момент на нем находилась 40-летняя женщина, которая пролетела с пятого этажа на четвертый, получив травмы. Ее госпитализировали.

Ранее мы сообщали о том, что появилась информация о незаконном завозе строительного мусора на полигон "Новоселки". В грузовиках на свалку везут утеплитель, пластиковую тару и другой строительный мусор.

Фото: Piter.tv