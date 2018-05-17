На улице Пинегина в асфальте образовалась огромная дыра

Местные жители заметили дыру два дня, проблему до сих пор не устранили.

Во вторник, 15 мая на улице Пинегина возле дома № 19 обвалился асфальт. Прошло два дня, а проблему до сих пор не устранили. Сегодня днем мобильный корреспондент Piter.TV снял на видео оставшуюся на асфальте дыру и потрескавшийся рядом с ней тратуар.

На записи видно, что возле канализационного люка обвалился асфальт. Мало того, что проблему не устранили, так глубокую дыру никто не огородил. Рядом дорожные службы поставили лишь конус.

Ранее мы писали, что на набережной академика Макарова провалился асфальт.

Видео: Piter.TV