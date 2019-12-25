На улице Марата шутники "заминировали" офис

Силовики осмотрели помещения здания, ничего опасного они не нашли.

В пятницу, 12 ноября, неизвестные уведомили ФСБ о возможном взрыве в одном из зданий Центрального района города. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 10 утра на электронную почту ведомства пришла информация о том, что в доме № 72 по улице Марата заложена взрывчатка. Силовики осмотрели офис компании "БК-Консалтинг", но ничего опасного не нашли. Проводить эвакуацию стражи порядка не стали.

На данный момент полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка. Правоохранители разыскивают авторов письма.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы вызвали Росгвардию из-за подозрительного плюшевого медведя.

Фото: Piter.tv