На улице Крыленко из окна 14 этажа выпала женщина

Тело умершей заметили прохожие.

В Невском районе Петербурга разыгралась очередная трагедия. На улице Крыленко из окна 14 этажа выпала 54-летняя женщина. Тело умершей заметили прохожие рядом с домом №31. Об этом сообщает "Мойка78".

На место происшествия оперативно приехали сотрудники правоохранительных органов. Они изучили записи с камер внутреннего и наружного наблюдения. На видео видно, как женщина поднимается на лифте до 14 этажа. Рядом с ней никого не было. У раскрытого окна нашли сумку, а внутри паспорт. Умершая проживала в одном из близстоящих домов. Она стояла на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время по этому делу проводится проверка.

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Фото: pixabay.com