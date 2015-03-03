На улице Кораблестроителей в жилом доме произошел крупный пожар

Огонь распространился по площади 24 "квадрата".

В Василеостровском районе сегодня утром, 20 ноября, произошел пожар. На улице Кораблестроителей в доме № 40, корпус 2, полыхала однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила спасателям в 12:41. Огонь распространился площади 24 кв. метра.Спустя 30 минут пламя ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. Квартиру тушили 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

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Фото: Мегаполис / ДТП и ЧП Санкт-Петербург