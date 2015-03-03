  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:38
169
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На улице Кораблестроителей в жилом доме произошел крупный пожар

0 0

Огонь распространился по площади 24 "квадрата".

В Василеостровском районе сегодня утром, 20 ноября, произошел пожар. На улице Кораблестроителей в доме № 40, корпус 2, полыхала однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила спасателям в 12:41. Огонь распространился площади 24 кв. метра.Спустя 30 минут пламя ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. Квартиру тушили 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ранее на Piter.tv: нa Юнтоловском проспекте во время пожара погиб петербуржец.

Фото: Мегаполис / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: васильевский остров, горела однушка, мчс, пожар в квартире, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии