На Коллонтай перевернулся полицейский УАЗ: пострадал человек

"Патриот" наехал на дорожное ограждение.

В Невском районе Петербурга полицейский УАЗ перевернулся на проезжей части. ДТП произошло около половины десятого утра 16 мая. Из-за столкновения с препятствием на улице Коллонтай транспортное средство легло на бок. Пострадал один из сотрудников закона, находившийся внутри салона.

Сейчас пациент госпитализирован в больницу с легкими травмами. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии. По словам очевидцев, автомобиль "Патриот" наехал на металлическое ограждение. Петербуржцы добавляют, что потребовалось вызвать эвакуатор, чтобы тот поднял машину.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Ивановской КамАЗ сбил велосипедиста: тот в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб