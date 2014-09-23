На улице Коллонтай 25-летняя девушка воткнула в грудь мужа нож

Петербурженка привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Правоохранители задержали петербурженку, подозреваемую в поножовщине с супругом. На улице Коллонтай девушка вонзила нож в грудь супруга во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 1 июля. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи передали информацию о случившемся стражам порядка. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Накануне, 2 июля, полицейские задержали 25-летнюю петербурженку. Известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv