На улице Дмитрия Устинова охотничий дратхаар загрыз кота

Очевидцы заявили, что кот скончался спустя 10 минут.

В Рыбацком у дома №6/2 по улице Дмитрия Устинова охотничий пёс породы дратхаар загрыз кота. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях во вторник, 22 июня.

Свидетели инцидента отметили, что собака была на поводке, но без намордника. На видео можно увидеть, как хозяин бьет своего питомца, чтобы тот в свою очередь отпустил кота.

Команд и ударов хозяина, чтобы отбить кота, собака не слушала, – говорится в сообщении.

Спустя некоторое время хозяину удалось успокоить своего пса. После чего кот уполз, а сам хозяин ушёл домой без собаки.

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