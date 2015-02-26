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На улице Дмитрия Устинова охотничий дратхаар загрыз кота

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Очевидцы заявили, что кот скончался спустя 10 минут.

В Рыбацком у дома №6/2 по улице Дмитрия Устинова охотничий пёс породы дратхаар загрыз кота. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях во вторник, 22 июня. 

Свидетели инцидента отметили, что собака была на поводке, но без намордника. На видео можно увидеть, как хозяин бьет своего питомца, чтобы тот в свою очередь отпустил кота. 

Команд и ударов  хозяина, чтобы отбить кота, собака не слушала,

– говорится в сообщении.

Спустя некоторое время хозяину удалось успокоить своего пса. После чего кот уполз, а сам хозяин ушёл домой без собаки.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут судить живодера, который сбросил собаку с 6-метровой высоты.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: загрыз, кот, охотничий пес
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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