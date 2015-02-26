На улице Дмитрия Устинова охотничий дратхаар загрыз кота

В Рыбацком у дома №6/2 по улице Дмитрия Устинова охотничий пёс породы дратхаар загрыз кота. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях во вторник, 22 июня.
Свидетели инцидента отметили, что собака была на поводке, но без намордника. На видео можно увидеть, как хозяин бьет своего питомца, чтобы тот в свою очередь отпустил кота.
Команд и ударов хозяина, чтобы отбить кота, собака не слушала,
– говорится в сообщении.
Спустя некоторое время хозяину удалось успокоить своего пса. После чего кот уполз, а сам хозяин ушёл домой без собаки.
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