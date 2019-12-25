В Петербурге будут судить живодера, который сбросил собаку с 6-метровой высоты

Животное получило значительные повреждения и увечья.

В Петербурге перед судом предстанет 47-летний мужчина, которого обвиняют в жестоком обращении с животным. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 19 июня во дворе дома №32 на улице Кораблестроителей. По версии следствия, обвиняемый схватил собаку породы "Папильон" за поводок, поднял ее над асфальтом, подошел к парапету и сбросил животное с высоты 6 метров. В результате собака ударилась об асфальт и получила значительные повреждения и увечья.

Рассмотрением уголовного дела займется мировой судья судебного участка №18.

Ранее в Петербурге задержали живодера, избившего собак на глазах у прохожих.

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