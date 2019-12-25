На улице Чапаева после пожара в доме нашли труп мужчины

Огонь распространился по площади 40 "квадратов".

На Петроградской стороне произошел пожар. В квартире на улице Чапаева, 21, вспыхнула обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:47. Огонь распространился по площади 40 "квадратов". К 15:03 пламя потушили.

В "однушке" нашли труп горожанина. Причина смерти устанавливается.

Отметим, что на операцию выезжали 15 пожарных и три спецмашины.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе дебошир обстрелял авто горожан и попытался сломать салон.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Игорь Горев)