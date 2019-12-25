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На улице Чапаева после пожара в доме нашли труп мужчины
Сегодня, 16:25
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На улице Чапаева после пожара в доме нашли труп мужчины

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Огонь распространился по площади 40 "квадратов". 

На Петроградской стороне произошел пожар. В квартире на улице Чапаева, 21, вспыхнула обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:47. Огонь распространился по площади 40 "квадратов".  К 15:03 пламя потушили.

В "однушке" нашли труп горожанина. Причина смерти устанавливается.

Отметим, что на операцию выезжали 15 пожарных и три спецмашины.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе дебошир обстрелял авто горожан и попытался сломать салон.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Игорь Горев)

Теги: мчс, нашли труп, петроградская, пожар на чапаева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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