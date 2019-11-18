На улице Брянцева сгорела бытовка, в которой жили киргизы

Состояние мигрантов сейчас оценивают медики.

В Петербурге утром 18 ноября произошел пожар. Горела бытовка, в которых жили приезжие из Киргизии. Пламя заметили очевидцы. По их словам, загорелось помещение около дома 18 по улице Брянцева. Отметим, что в дневное время домом занимаются строители. Рабочие ремонтируют там фасад.

На месте работают пожарные, бригада скорой помощи и правоохранительные органы. По предварительным сведениям, в результате возгорания никто не погиб. Сейчас медики осматривают погорельцев. Они проверяют, не надышался ли кто-то из мигрантов угарным газом.

Ранее Piter.tv писал о том, что в доме на Боровой утром 16 ноября загорелся чердачный мусор.

Фото и видео: Piter.tv

