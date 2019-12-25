На учениях в Ленобласти военные ЗВО очистили более 300 кубометров воды

В учениях участвовали более 80 военнослужащих.

В Ленинградской области прошли учения военных Западного военного округа, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалсты развернули мобильные станции комплексной очистки и опреснения СКО, были оборудованы районы водообеспечения и приготовления химических реагентов. Перед военнослужащими стояла задача искать и очищать воду. В ходе учений было обследовано более 15 квадратных километров земли на территории полигона, очищено более 300 кубических метров воды так, чтобы ее было безопасно употреблять.

Отмечается, что к тренировке было привлечено более 80 военнослужащих и около 20 единиц спецтехники.

Ранее мы писали, что учебно-тренировочные полеты прошли в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ЗВО