На участке, где сломали руку журналисту, аннулировали 35 бюллетеней

Комиссия выявила недостатки в оформлении результатов по бюллетеням

В горизбиркоме сообщили, что комиссия выявила недостатки в том, как оформлены результаты по бюллетеням, которые находились в переносном ящике.

35 бюллетеней признаны недействительными. Именно они привлекли внимание Давида Френкеля, которому сломали руку на участке. Действительность остальных Действительность остальных бюллетеней сомнений не вызывала. Официальный представитель горизбиркома Григорий Марголин отметил, что теперь СК сможет ответить на вопрос, "что произошло на участке с точки зрения права". Также представитель уточнил, горизбирком что к ограничениям свободы журналистов относится отрицательно.

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Фото: скрин из видео Владимир Моложеня / Telegram