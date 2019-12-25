На участке КАД завершили укладку асфальта

Работы велись с апреля.

На участке от пересечения с ЗСД до пересечения с проспектом Энгельса на площади более 210 тысяч квадратных метров завершили укладку асфальта, сообщили в пресс-службе пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На внутреннем кольце КАД устанавливают металлические барьерные ограждения, рамные опоры дорожных знаков, шумозащитные экраны, сетчатые ограждения полосы отвода.

На внешнем кольце работы по укладке асфальта пройдут в июле.

Ранее мы писали, что тоннель дамбы в Петербурге ждут ограничения движения.

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