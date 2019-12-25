Тоннель дамбы в Петербурге ждут ограничения движения

В тоннеле ожидаются плановые ремонтно-восстановительные работы.

Водителей Петербурга ждут дорожные ограничения, которые введут на дамбе, на внешней стороне КАД. Как сообщили представители Комплекса защитных сооружений, движение в ближайшие 10 дней будут попеременно ограничивать и закрывать.

В частности, с 12 по 15 мая и с 18 по 22 мая движение в тоннеле КЗС на внешнем кольце КАД ограничат по полосам, а периодически его будут останавливать для въезда в тоннель подъемной техники. Остановки не продлятся больше 10 минут.

Водителей просят внимательно следить за предупреждениями на дороге.

Фото: Piter.tv