Тоннель дамбы в Петербурге ждут ограничения движения

Водителей Петербурга ждут дорожные ограничения, которые введут на дамбе, на внешней стороне КАД. Как сообщили представители Комплекса защитных сооружений, движение в ближайшие 10 дней будут попеременно ограничивать и закрывать.
В частности, с 12 по 15 мая и с 18 по 22 мая движение в тоннеле КЗС на внешнем кольце КАД ограничат по полосам, а периодически его будут останавливать для въезда в тоннель подъемной техники. Остановки не продлятся больше 10 минут.
Водителей просят внимательно следить за предупреждениями на дороге.
Фото: Piter.tv
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