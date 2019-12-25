На КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы на три дня

Работы пройдут на внутреннем и на внешнем кольцах КАД.

В течение трех дней на КАД будут идти дорожные работы, из-за чего участок между развязкой с Рябовским и развязкой с Колтушским шоссе будет частично недоступен для проезда. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На путепроводе через технологическую дорогу на КАД перекроют третью и четвертую полосу, по первой и второй полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч. 28 и 29 августа работы будут вестись на 43-м километре внутреннего кольца КАД, а 29 и 30 августа – на 97-м километре внешнего кольца.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"