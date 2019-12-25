Съемки фильма перекроют движение на Биржевой площади и Тифлисском переулке

Работы займут несколько часов.

На Васильевском острове в течение грядущей субботы, 29 августа, ограничат автомобильное движение из-за съемок фильма. Как сообщили в пресс-службе Смольного, территорию займет ООО "Лига фильм" для съемок кино "Знахарь".

Движение транспорта полностью перекроют по Биржевой площади и Тифлисскому переулку от Тифлисской улицы до Биржевого проезда с 18.00 29 августа до 9.00 30 августа. С полуночи до 18.00 29 августа будет невозможна также остановка на Биржевом проезде от набережной Макарова до Менделеевской линии, а также вдоль четвертого дома по Биржевой площади и упомянутому участку Тифлисского переулка.

Петербургская сеть кинотеатров просит Смольный дать им работать.

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