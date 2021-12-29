В Ленобласти заработали пункты автоматического контроля движения большегрузов

Они расположены на трех трассах.

В Ленобласти в тестовом режиме запустили три пункта автоматического контроля движения большегрузов, которые построили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пункты расположены на трассах Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск, Огоньки – Стрельцово – Толоконниково и Осиновая роща – Магистральная. Благодаря пунктам можно взвесить большегрузы в движении без участия человека. Вся работа выполняется автоматически – выявляет перегруз у транспорта и передает данные для составления протокола о правонарушении.

Также этим летом Ленобласть получит 500 млн рублей федеральных субсидий на ремонт трех дорог Всеволожского и Гатчинского районов. Всего в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в области планируется отремонтировать около 100 километров трасс.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти