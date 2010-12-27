На трассе в Ломоносовском районе пешеход получил перелом позвоночника и ушиб сердца

На трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области 11 декабря произошло ДТП, в результате которого тяжелейшие травмы получил пешеход 1962 года рождения. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
По предварительным данным, авария произошла в девятом часу утра на дороге дороге "Стрельна – Пески – Яльгелево". Автомобиль Форд Фокус", за рулем которого был 33-летний мужчина, вне зоны пешеходного перехода наехал на человека.
У пострадавшего диагностировали перелом позвоночника, травмы рёбер и ушиб сердца.
Ранее легковой автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе в Тосно.
Фото: ВК/ Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.
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