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На трассе в Ломоносовском районе пешеход получил перелом позвоночника и ушиб сердца
Сегодня, 13:29
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nastya960

На трассе в Ломоносовском районе пешеход получил перелом позвоночника и ушиб сердца

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Мужчину сбили вне зоны пешеходного перехода.

На трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области 11 декабря произошло ДТП, в результате которого тяжелейшие травмы получил пешеход 1962 года рождения. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла в девятом часу утра на дороге дороге "Стрельна – Пески – Яльгелево". Автомобиль Форд Фокус", за рулем которого был 33-летний мужчина, вне зоны пешеходного перехода наехал на человека.

У пострадавшего диагностировали перелом позвоночника, травмы рёбер и ушиб сердца.

Ранее легковой автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе в Тосно.

Фото: ВК/ Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.

Теги: ломоносовский район, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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