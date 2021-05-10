На трассе Волхов — Бабино — Иссад в ДТП погиб водитель

В Ленобласти столкнулись грузовик и легковушка.

Сегодня ночью, 6 марта, на трассе Волхов — Бабино — Иссад произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель фуры. Об этом сообщили на странице аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Дорогу не поделили грузовик и легковой автомобиль. Специалисты вытащили из тяжелогруза водителя и передали тело полицейским. Информация о состоянии владельца легковушки уточняется.

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Фото: ВКонтакте / пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти