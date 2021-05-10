  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На трассе Волхов — Бабино — Иссад в ДТП погиб водитель
Сегодня, 19:07
92
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На трассе Волхов — Бабино — Иссад в ДТП погиб водитель

0 0

В Ленобласти столкнулись грузовик и легковушка.

Сегодня ночью, 6 марта, на трассе Волхов — Бабино — Иссад  произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель фуры. Об этом сообщили на странице аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Дорогу не поделили грузовик и легковой автомобиль. Специалисты вытащили из тяжелогруза водителя и передали тело полицейским. Информация о состоянии владельца легковушки уточняется. 

Ранее на Piter.tv: следователя СК из Всеволожского района заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти

Теги: волхов-бабино-иссад, грузовик угодил в кювет, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии