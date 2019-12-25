На трассе "Скандинавия" опрокинулся лесовоз

ДТП с грузовиком произошло на развязке между Лебяжьим и Цвелодубово.

8 августа около 3 часов 44 минут на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти, у развязки между Лебяжьим и Цвелодубово, опрокинулся и съехал в кювет грузовой автомобиль. За рулем машины, предназначенной для перевозки леса, находился 54-летний житель Красносельского.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Прибывшие на место спасатели 109 пожарной части противопожарной службы извлекли мужчину из поврежденного салона при помощи спецсредств. У водителя были выявлены ушиб грудной клетки, множественные ранения и ссадины головы. После оказания первой медицинской помощи, он был госпитализирован.

Минувшей ночью на Невском проспекте водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП.

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